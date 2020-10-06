4151 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ايران

قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا و227 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 479825، فيما بلغ عدد الوفيات 27419، أما عدد المتعافين فوصل إلى 394800 شخصا.
وأشار البيان إلى أن 4200 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 4.179.328 تحليلا.
وأشار البيان إلى أن 4200 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 4.179.328 تحليلا.
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