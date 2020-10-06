4151 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في ايران

وأضافت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 479825، فيما بلغ عدد الوفيات 27419، أما عدد المتعافين فوصل إلى 394800 شخصا.

وأشار البيان إلى أن 4200 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد تحاليل كورونا في البلاد حتى اليوم إلى 4.179.328 تحليلا.

