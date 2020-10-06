الإعلام الأمني: تدمير ستة أوكار ونفقين في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، تدمير ستة أوكار ونفقين في عملية أمنية انطلقت في مناطق عدة من محافظة الأنبار.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيادة عمليات الأنبار من خلال فرقة المشاة الأول وفوج مغاوير الحشد العشائري الأنبار وسرية مشاة الية القيادة معززة بمفارز المعالجة من كتيبة هندسة وسرية الهندسة، شرعت بتفتيش المناطق شمالي وادي حوران والهيتاويين وجنوب بحيرة الثرثار، بواجب إلقاء القبض على المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأضافت الخلية في بيانها، أن القوات الأمنية "تمكنت من العثور على ستة أوكار وتم تدميرها، كما عثرت على حاويتين تستخدم احداهما كمعمل لتصليح الدراجات والأخرى لتصليح العجلات، وقد تم تدميرها، كما دمرت عجلة مخبئة في نفق من قبل طيران الجيش، فضلاً عن نفق آخر".
وأضافت الخلية في بيانها، أن القوات الأمنية "تمكنت من العثور على ستة أوكار وتم تدميرها، كما عثرت على حاويتين تستخدم احداهما كمعمل لتصليح الدراجات والأخرى لتصليح العجلات، وقد تم تدميرها، كما دمرت عجلة مخبئة في نفق من قبل طيران الجيش، فضلاً عن نفق آخر".
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