إقبال قياسي.. 4 ملايين أمريكي ينتخبون بـ"التصويت المبكر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية ،الثلاثاء، تهافت الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بوتيرة لم يسبق لها مثيل حيث أدلى أكثر من أربعة ملايين أمريكي بالفعل بأصواتهم.



ويشير ذلك إلى إمكانية تسجيل إقبال قياسي في المنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقررة في 3 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يتجاوز هذا العدد وقبل حلول موعد الانتخابات بأربعة أسابيع بكثير، عدد من أدلوا بأصواتهم في مثل هذا الوقت قبل انتخابات عام 2016 والذي بلغ 75 ألفا وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية الذي يعمل على تجميع بيانات التصويت المبكر.

وقال مايكل مكدونالد، الذي يدير المشروع إن مما ساهم في هذه الزيادة التوسع في التصويت عن طريق البريد الذي يعتبر وسيلة آمنة للإدلاء بالأصوات في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا ويشير إلى الحرص على حسم المواقف بشأن مستقبل ترامب السياسي.

وأضاف مكدونالد :"لم نشهد من قبل هذا الكم يدلي بصوته قبل الانتخابات"، مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم حين يحسمون أمرهم، ونحن نعلم أن الكثيرين حسموا أمرهم منذ فترة طويلة.

ودفعت الزيادة الكبيرة مكدونالد لتوقع تحقيق إقبال قياسي يصل إلى نحو 150 مليونا أي ما يمثل 65 % من المؤهلين للإدلاء بأصواتهم، وهي أعلى نسبة منذ 1908.

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ويتقدم بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد لكن الاستطلاعات في الولايات التي تشهد تنافسا شديدا تشير إلى تقارب أكبر بين نتائجهما.



وقال مشروع الانتخابات إن الديمقراطيين سجلوا أكثر من مثلي أصوات الجمهوريين في سبع ولايات تعلن بيانات تسجيل الناخبين وفقا للتصنيف الحزبي.

وأظهر استطلاع على مستوى البلاد أجرته رويترز مع مؤسسة إبسوس لقياس الرأي العام الأسبوع الماضي أن 5% من الديمقراطيين أدلوا بأصواتهم بالفعل بالمقارنة مع 2% من الجمهوريين.

وقال نحو 58 % من الديمقراطيين إنهم سيدلون بأصواتهم قبل الانتخابات بالمقارنة مع 40 بالمئة من الجمهوريين.