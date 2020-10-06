تحركات مصرية أمريكية لدعم الحوار السياسي في ليبيا

أشاد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، بجهود القاهرة في دعم الحوار السياسي بين الليبيين، كما أعرب شكره لاستضافة مصر، محادثات الغردقة بين الأطراف الليبية والتي تكللت بالنجاح.

والتقى السفيران الأمريكيان في ليبيا والقاهرة، الثلاثاء، اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة المصرية، وذلك في القاهرة.

وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة لها على موقعها بتويتر، إن اللقاء شهد مشاورات مثمرة حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي ، كما بحث سبل إيجاد تهدئة حقيقية في ليبيا.

ووصل السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأحد، إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع القيادة المصرية حول مستجدات الوضع في ليبيا، حيث التقى اللواء خالد مجاور، مدير المخابرات الحربية المصرية.



وأعرب نورلاند، عن شكره لمصر لاستضافتها محادثات الغردقة بين الأطراف الليبية العسكرية أو ما يعرف بلجنة "5+5"، والتي تكللت أيضا بالنجاح.

ونوه إلى أن زيارته للقاهرة ستتضمن تبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

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وكان السفير الأمريكي في ليبيا، التقى أمس الإثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، حيث بحث الجانبان توحيد مؤسسات البلاد، واتفقا على وضع رقابة دولية على البنك المركزي.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على المعرقلين لعمل المؤسسات الليبية، كما دعت إلى توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

ومطلع يونيو/حزيران الماضي زار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، القاهرة، بصحبة رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.



وأسفر اللقاء مع القيادة المصرية عن مبادرة "إعلان القاهرة" للتأكيد على الإرادة الليبية والدفع في اتجاه الحلول السياسية للأزمة.

ودعت المبادرة إلى احترام كافة جهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو/حزيران 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها.

وفي نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، استضافت مدينة الغردقة المصرية، اجتماعات بين قيادات عسكرية وأمنية ليبية يمثلون شرقي وغربي البلاد، للاتفاق على المسارين العسكري والأمني، ولبحث استئناف المشاورات العسكرية، فضلا عن إنشاء لجنة عسكرية موسعة، لبحث دعم المؤسسة العسكرية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها القاهرة للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسي في إطار حوار "ليبي–ليبي" يقود البلاد للخروج من أزمتها الحالية.