التحالف يدمر "مفخخة" حوثية قبل وصولها "نجران" السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقياة السعودية، الثلاثاء، في اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن القوات تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

والأحد، أعلن التحالف تمكن قواته من اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة تم إطلاقها صوب السعودية.