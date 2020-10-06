مرسوم أميري بفض دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15، الخميس، مؤكداً صحة المرسوم الأميري الصادر في هذا الصدد.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية عن الغانم فإنه تسلم مرسوما يحمل رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد للمجلس، التزاماً بنص المادة الأولى له.

وتنص المادة الأولى من مرسوم فض الانعقاد: "يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة اعتبارا من نهاية يوم الخميس 21 صفر 1442 الموافق 8 أكتوبر 2020".

ومن المقرر أن تجرى في الانتخابات التشريعية الثامنة عشرة في تاريخ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وبإجراء هذه الانتخابات تصبح هي الأولى من نوعها في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أدى اليمين الدستورية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.