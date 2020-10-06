تعرف على توقعات الطقس غدا الاربعاء في دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح "الخميس" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا .



وأوضح المركز -في بيانه اليومي ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند 04:35 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:25 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 11:43 والمد الثاني عند الساعة 01:35 والجزر الاول عند الساعة 18:2 والجزر الثاني عند الساعة 07:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 26 90 20

دبــي 38 27 90 20

Advertisements

الشارقة 40 26 90 20

عجمان 38 27 90 35

أم القيوين 38 24 90 35

رأس الخيمة 41 21 85 30

الفجيرة 37 26 70 20

العين 41 26 70 15

ليوا 41 22 90 15

الرويس 35 25 85 25

السلع 36 24 80 30

دلما 37 28 75 45

طنب الكبرى 38 29 80 40

طنب الصغرى 38 29 80 40

أبو موسى 38 29 75 40 .