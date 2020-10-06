1146 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، عن إجراء 102379 فحصا جديدا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت أن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 100,794 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 435 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 1146 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 90,556 حالة.