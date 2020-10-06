نص اليمين الدستورية التي سيؤديها أعضاء الشيوخ في الجلسة الافتتاحية للمجلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” الصيغة الدستورية لليمن الذي سيؤديه أعضاء مجلس الشيوخ، المنتخبون والمعينون على حد السواء في الجلسة الافتتاحية للمجلس المزمع عقدها يوم 18 أكتوبر الجارى، بعد دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية. ووفقا للنص الدستوري (104) من الدستور والتي تنطبق علي مجلس الشيوخ، يشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". Advertisements ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. في سياق متصل، تواصل اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، اجتماعاتها لمراجعة كافة التجهيزات وكان آخر اجتماع لها يوم 29 سبتمبر الماضي لمراجعة باقي التجهيزات المتبقية لانطلاق مجلس الشيوخ .

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