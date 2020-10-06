شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق استخراج تصاريح وتراخيص التعامل مع البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنه 202، مركز حماية البيانات الشخصية" المزمع إنشائه اختصاص إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتطبيق أحكام القانون.

وتتنوع هذه التصاريح التى يصدرها الجهاز، ما بين تلك التى تصدر للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل عليها ومعالجتها وفقا لأحكام القانون، والخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، والخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادى للبيانات الشخصية، لأعضاء تلك الجهات وفى إطار أنشطتها، والخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وأيضا تلك الخاصة بوسائل المراقبة البصرية فى الأماكن العامة، والخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات فى إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها، والخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

ولكن ما هى إجراءات التقدم بطلبات الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات؟

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وفقا لمواد القانون، تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التى يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التى يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية، وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

وأجاز القانون لمركز حماية البيانات فى هذا الصدد طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت فى الطلب، وكذا الحق فى طلب توفير ضمانات إضافة لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه، كما أجاز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.