بمليون ونصف المليون جنيه.. ضبط شخصين استوليا على كابلات كهرباء في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت أجهزة الأمن في المنوفية شخصين لاستيلائهما على كميات من المهمات والكابلات الكهربائية.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام فني كهربائي بهندسة أبشواي، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي في المنوفية؛ بالاستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركة توزيع الكهرباء وتخزينها بمسكن أحد الأشخاص كهربائي حر– مقيم بذات العنوان، وقيامهما بإعادة بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية وتوزيعها بينهما مما يُعد استيلاء على المال العام.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، وعُثر بمسكن الثاني على كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأسلاك والمحولات؛ تُقدر قيمتها المالية بحوالي1400000 – مليون وأربعمائة ألف جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بالاستيلاء على المضبوطات، بقصد التربح من بيعها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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