لها معلومات جنائية.. ضبط سيدة تُروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إحدى السيدات لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مادي عبر أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

رصدت المتابعة الأمنية، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

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وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة)، وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول "أحدهما يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم – مبلغ مالي من متحصلات نشاطها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.