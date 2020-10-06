تضم 94 مرشحًا.. القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة العامة للانتخابات في بني سويف، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب عقب انتهاء فترة الطعون. وشملت القائمة 94 مرشحًا يتنافسون على 8 مقاعد، من بينهم 25 مرشحًا بالدائرة الأولى ومقرها مركز بني سويف، ويتنافسون على مقعدين، و32 مرشحًا في الدائرة الثانية ومقرها مركزي الواسطى وناصر، ويتنافسون على مقعدين، و32 مرشحًا في الدائرة الثانية ومقرها مركزي الواسطى وناصر ويتنافسون على مقعدين، و 7 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد بالدائرة الثالثة ومقرها مركز أهناسيا، و30 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد بالدائرة الرابعة ومقرها مراكز ببا وسمسطا والفشن، وجاءت الأسماء كالتالي: الرقم الاسم الرمز الصفة 1- محمد سيد كامل حسان السلم مستقبل وطن 2- طارق مخيمر عبد التواب القلم مستقبل وطن 3- أبو الخير عبد السميع محمد الحصان مستقل 4- مرقص موريس كمال وهبة أسد مستقل 5- محمود عزت محمود أحمد عقرب مستقل 6- ممدوح مجدي أحمد محمد صقر مستقل 7- وليد محمد أحمد عبد اللطيف المدفع المؤتمر 8- محمد رجب أحمد التمساح مستقل 9- مخلوف ماهر مخلوف التليفزيون مستقل 10- مصطفى علي سيد لطفي بندقية صيد مستقل 11- أحمد محمد أحمد مصطفى ساعة يد مستقل 12- حياة سيد سيد عويس سيارة إسعاف مستقل 13- ربيع عباس عبد العزيز علي شمعة مستقل 14- هاني فارس علي محمد منبه مستقل 15- عادل محمد خليفة طلبه أوتوبيس مستقل 16- أحمد محمد عبد الحميد حسن نجفة مستقل 17- عادل جرجس صليب غصن الزيتون مستقل 18- عادل حمودة بيومي سفينة مستقل 19- ثروت يوسف فرج الداعوري الديك مستقل 20- أبو الخير جابر عبود طائرة هليكوبتر مستقل 21- محمد احمد محمود مصطفى إشارة المرور مستقل 22- سيد عبد الرحمن محمد فيل حزب نداء مصر 23- محمد سيد محمد احمد ونش مستقل 24- محمد مصطفى محمد ابوزيد عباد الشمس مستقل 25- عبد الرحمن عبد الجواد برعي الجرار حماة الوطن دائرة مركزي الواسطى وناصر الرقم الاسم الرمز الصفة 1- محمد سيد أحمد جنيدي صاروخ الشعب الجمهوري 2- عصام عبد العزيز علي خلاف السلم مستقبل وطن 3- صابر عبد العظيم محمد مصطفى مدفع مستقل 4- عبد الحكيم محمد محمد مسعود الديك النور 5- حاتم محمد تمام الشخيبي الكف مستقل 6- بدوي قرني معوض النويشي النخلة الوفد 7- احمد محمد طه عبد اللطيف الحصان مستقل 8- علي فايز بدوي علي التليفزيون مستقل 9- وائل سيد قرني أمين أسد مستقل 10- عبد العزيز محمدين أحمد سيد السهم مستقل 11- علي طه علي نفادي الشمعة مستقل 12- حسن عبد الله عبد الفتاح ساعة اليد مستقل 13- أيمن صلاح عبد الحليم الصقر مستقل 14- طه رياض دسوقي إبراهيم سماعة الطبيب مستقل 15- احمد عرفه عبد الجواد الشيمى سكينه مستقل 16- عباس شكري حسن احمد سفينة مستقل 17- رمضان صبره إبراهيم عبد السلام فـيل مستقل 18- محمد سيد تمام سيد عنقود عنب مستقل 19- سلطان عدلي سلطان على كماشة مستقل 20- عايدة ثابت فرج جرجس عصفور مستقل 21- على محمد على عبد الباقي شاكوش مستقل Advertisements 22- سعيد محمد على حسن تمساح مستقل 23- ياسر محمد ربيع أمين الأتوبيس مستقل 24- حسن عبد الرحمن عبد الباقي السيف المؤتمر 25 زيدان سيد عبد المقصود الهدهد مستقل 26- شعبان رمضان حسين سيارة الإسعاف مستقل 27- خالد حسين إبراهيم دراجة نارية مستقل 28- عبد المنعم صالح سيد غزال مستقل 29- توفيق سعد زكريا عبد اللطيف بندقية الصيد مستقل 30- سلامة عبد العظيم سيد عقرب مستقل 31- حسن عبد الوهاب جعفر غصن الزيتون مستقل 32- عماد حسن اليماني عنقود العنب مستقل دائرة مركز اهناسيا الرقم الاسم الرمز الصفة 1- سيد محمد محمد سيد السلم مستقبل وطن 2- سامي توفيق محمد كامل الحصان مستقل 3- مجدي عمر إسماعيل مصطفى صقر مستقل 4- عمر عبد العزيز توفيق عبد الجواد تمساح مستقل 5- هشام عبد العظيم صادق الأسد مستقل 6- محمد عبد الحميد كساب طائرة هليكوبتر مستقل 7- احمد حسين البراوي الديك صوت الشعب دائرة مراكز ببا وسمسطا والفشن 1- دائره مركز بنى سويف الرقم الاسم الرمز الصفة 1- حسام محمد محمود أحمد السلم مستقبل وطن 2- طه محمد بهجت عبد اللطيف قلم مستقبل وطن 3- احمد علي عباس أبو زيد صاروخ الشعب الجمهوري 4- طارق مجاور محمد حسين أسد مستقل 5- محمد فرغلي عبد الدايم حسن الكف مستقل 6- سامح غانم محمد عبد العظيم الحصان مستقل 7- محمد ناجي عبود محمد عنقود العنب مستقل 8- محمود محمد عبد الوهاب علي التمساح مستقل 9- حسن رمضان سالم سيد بندقية الصيد مستقل 10- احمد سعيد عبد العليم احمد أوتوبيس مستقل 11- حسن البطل احمد الصيفي صقر مستقل 12- على احمد عبد الحفيظ احمد منبه مستقل 13- احمد محمد محمد محيلبه تليفون محمول مستقل 14- رضوان عدلي حميدة رضوان ديك مستقل 15- مصطفى فؤاد عبد الحليم عبد الجواد السد العالى مستقل 16- أحمد شوقي ابراهيم محمد ساعه يد مستقل 17- شعبان زكي عبد الفتاح السفينة مستقل 18- أنور حسن أنور ثمرة الموز مستقل 19- فهد فاروق محمد فراشة مستقل 20- أحمد صقر علي الشمعة مستقل 21- سعيد محمد محمد فرج غصن الزيتون مستقل 22- أبو جبل محمود أحمد مظروف بريد مستقل 23- إسلام العربي محمد أحمد دراجة نارية مستقل 24- حسان طه حسان الملعقة مستقل 25- نصر الدين محمود سعيد حبيب فيل مستقل 26- اسماعيل احمد عبد الوهاب شاكوش مستقل 27- حسين محمود مسلم طائرة هليكوبتر مستقل 28- محمد محمد توفيق جرس مستقل

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