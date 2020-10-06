المرأة المصرية كانت شريكًا في تحقيق النصر.. "القومي للمرأة" يهنئ السيسي بذكرى أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

قال بيان صادر عن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، إنه وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، يتقدمون بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين، لنصر أكتوبر العظيم، كما تقدم بخالص التهنئة الى أبطال القوات المسلحة، والى جموع الشعب المصرى بهذه المناسبة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن نصر أكتوبر ذكرى غالية على قلب وعقل ووجدان كل مصرى ومصرية، فهو ذكرى استرداد العزة والكرامة التي سوف تظل محفورة داخل وجداننا أبد الدهر، وتدعونا إلى الإصرار على تذكير بناتنا وأبنائنا بالعبور العظيم بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات و الجيش المصري والذي انتهى بالانتصار والسلام، حتى جاء العبور الثانى العظيم للوطن في ثورة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كانت المرأة هي الأكثر خوفًا على الوطن، وكانت المحرك والدافع لتشجيع جميع أفراد أسرتها على النزول والمشاركة.

كما أكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية كانت شريكًا هامًا في تحقيق نصر أكتوبر العظيم، فكانت الفدائيات التي حملن السلاح وشاركن في نقل الأسلحة والقنابل، وكانت من تخفى آثار أقدام جنودنا فى الصحراء حتى لا يتتبعهم العدو، فضلاً عن دورهن العظيم كمتطوعات فى صفوف الهلال الأحمر، والمستشفيات، مشددة على أن المرأة المصرية العظيمة تؤمن أن التضحية بكل غالى ونفيس فِدَاءً للوطن هو شرف عظيم.

Advertisements

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الذين يقدمون دائماً أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل أمن واستقرار الوطن، وقدمت تحية تقدير واحترام لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين رووا بدمائهم تراب الوطن.

كما وجهت رئيسة المجلس التحية إلى كل أم وزوجة، وابنة فقدت شهيداً، وصبرن واحتسبن، لافتة إلى فداحة فقدان الأبناء على أمهاتهن، قائلة "لا توجد قوة أكبر من هذه فى العالم، فالمرأة المصرية دائما تضحى بكل ما هو غالٍ وعزيز فداء للوطن، فلها كل الاحترام والتقدير".

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أنه بمرور السنوات أصبح الإرهاب الغاشم هو العدو ..ومازالت المرأة المصرية صانعة السلام في مقدمة الصفوف لمكافحته على كافة المستويات معلنة مساندتها لبلادها بعزيمة وإصرار.