إعدام 120 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية، لضبط السلع منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بمركز ومدينة السادات.

وأسفرت الحملة بعد المرور على 23 منشأة غذائية، عن ضبط 120 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك، وجرى تحرير 7 محاضر اشتراطات صحية، كما جرى تحرير 17 محضر شهادة صحية، ومحضر إغلاق إداري للنقص الشديد بالاشتراطات الصحية.

كما جرى أخذ 30 عينة وإرسالها للمعمل، وضبط 67.059 طن شيكولاتة، لاعطائها تاريخ إنتاج مسبق، و32 طن بسكويت شيكولاتة لاعطائها تاريخ إنتاج مسبق، و 3.632 طن شيكولاتة لانتهاء تاريخ الصلاحية.

وجرى ضبط 10 أطنان بطاطس لسوء التخزين، وحفظها بدرجة حرارة عالية، و 7.250 طن فراولة مجمدة لسوء التخزين، وحفظها بدرجة حرارة عالية، وجرى إعدام 500 كجم حلوى مولد النبي وأغذية متنوعة.