محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية، لضبط السلع منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بمركز ومدينة السادات.
وأسفرت الحملة بعد المرور على 23 منشأة غذائية، عن ضبط 120 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك، وجرى تحرير 7 محاضر اشتراطات صحية، كما جرى تحرير 17 محضر شهادة صحية، ومحضر إغلاق إداري للنقص الشديد بالاشتراطات الصحية.
كما جرى أخذ 30 عينة وإرسالها للمعمل، وضبط 67.059 طن شيكولاتة، لاعطائها تاريخ إنتاج مسبق، و32 طن بسكويت شيكولاتة لاعطائها تاريخ إنتاج مسبق، و 3.632 طن شيكولاتة لانتهاء تاريخ الصلاحية.
وجرى ضبط 10 أطنان بطاطس لسوء التخزين، وحفظها بدرجة حرارة عالية، و 7.250 طن فراولة مجمدة لسوء التخزين، وحفظها بدرجة حرارة عالية، وجرى إعدام 500 كجم حلوى مولد النبي وأغذية متنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعدام 120 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.