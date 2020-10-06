ميناء دمياط يستقبل ٩ سفن و١٠ آلاف طن ذرة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية 9 سفن بضائع عامة، في الوقت الذي غادرت فيه الأرصفة اثنتين لحاويات و٧ لبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 14 سفينة، اليوم الثلاثاء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع شملت 2002 طن حديد و7957 طن رمل، و1900 طن بودرة جبس.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 5604 طن قمح، و1000 طن خردة و1000 طن كالسيوم فوريد و1628 طن خشب زان و10615 طن ذرة و2380 طن حديد. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75059 طنًا، وفي مخازن القطاع الخاص 39930 طنًا.