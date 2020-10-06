140 للتجاري.. النزول بدرجات القبول بالتعليم الفني في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

قرر الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، النزول بدرجات تنسيق القبول للالتحاق بمدارس التعليم الفني، لبعض المدارس لاستكمال كثافة الفصول.

وأكد وكيل الوزارة أنه بالنسبة للتعليم التجاري نظام 3 سنوات جرى نزول القبول إلى 140 درجة للرسمي والخاص، وبالنسبة للتعليم التجاري المتقدم نظام 5 سنوات، جرى النزول بدرجات القبول بمدرسة التجارة الفنية المتقدمة بشبين الكوم، والتجارة الفنية المتقدمة بأشمون، من 220 إلى 205 درجات، وكفر نفرة التجارية الفنية المتقدمة ببركة السبع، من 220 إلى 195 درجة، وبالنسبة للتعليم الزراعي 3 سنوات بركة السبع الثانوية الزراعية، من 225 إلى 223، وأشمون الزراعية المشتركة من 220 إلى 219.

وأشار مسئول التعليم، إلى أنه بالنسبة للتعليم المزدوج ميت خلف الميكانيكية، جرى النزول من 230 إلى 228، وشبين الكوم الزراعية من 220 إلى 215، واصطباري الصناعية بنات من 230 إلى 224، و قويسنا الثانوية الزراعية من 220 إلى 215، وبى العرب بنات من 220 إلى 215، وفيشا الصغرى المشتركة من 230 إلى 225 درجة، وتلا من 220 إلى 215، ومنوف الثانوية الزراعية من 220 إلى 217، وبالنسبة للتعليم الصناعي 3 سنوات جرى النزول بمدرسة الشهيد عبدالله عبدالمولى الزخرفية بشبين الكوم، والشهيد فريد مجدي الصناعية بنين ببركة السبع، وعبد المحسن هلال الصناعية بنين ببركة السبع، من 225 إلى 221.