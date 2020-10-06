بعد ترشحه للنواب.. طبيب كفر الشيخ فاقد بصره :"هاخدم الناس ببصيرتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن الدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب الحميات فاقد بصره، أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا بمستشفى العزل الصحي بكفر الشيخ، تحديه لحالته الصحية، وتكثيف جولاته الانتخابية.

وأكد الطبيب فاقد بصره في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه التحق بكلية الطب لخدمة الناس، وبرغم فقدانه بصره، إلا أنه قرر خدمة الناس والترشح في انتخابات مجلس النواب 2020.

وقال: "ربنا بكرمه علي رجع لي صحتي وبقيت اعرف امشي واتحرك عكس الأول.. وطالما لسه بصحتي يبقى رسالتي لم تنتهي بعد في خدمة الناس، صدقوني فيه ناس كتير محتجاني حتى وانا على حالتي دي، مكانش أمامي غير الترشح لانتخابات مجلس النواب كوسيلة تجعلني أواصل خدماتي للناس في حالة الفوز بعضوية البرلمان.. ولما احصل عليها فعلًا هاكون فاقد بصري لكني هاخدمهم ببصيرتي".

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وكانت محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، أعلنت الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب في الدوائر الانتخابية الأربع بمحافظة كفر الشيخ، وضمت أسماء المرشحين، اسم الطبيب فاقد بصره، مرشحًا عن الدائرة الثانية سيدي سالم والرياض.

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