منظمة الصحة العالمية: حصيلة الإصابات بكورونا في إفريقيا تجتاز عتبة 1.5 مليون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد في إفريقيا تجاوز 1.5 مليون حالة، فيما فاق عدد الوفيات 36 ألفا.
وجاء في بيان أصدره المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في القارة الإفريقية حتى الآن بلغ 1505244، وتوفي 36319 مصابا بالفيروس.
أما عدد المتعافين من "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة فقد تجاوز 1.2 مليون، وفقا للبيان، الذي أشار أيضا إلى أن العدد الأكبر من الإصابات تم تسجيله في كل من جنوب إفريقيا (679716 حالة) والمغرب (131228).
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