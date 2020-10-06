خطف، إغتصاب، قتل وحرق... جريمة مروّعة تهزّ الجزائر

إهتزت الجزائر أمس الأحد، على وقع جريمة جديدة راحت ضحيتها الفتاة "شيماء" التي تبلغ من العمر 19عاما، حيث تم إختطاف الضحية من أمام بيتها ثم إغتصابها وحرقها..
وحسب ما تداولته وسائل الإعلام الجزائرية، فإن مرتكب الجريمة من ذوي السوابق العدليّة، إذ سبق للضحيّة أن تقدّمت بشكوى ضدّه بتهمة الإغتصاب عام 2016، حين كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط.
وأكّدت والدة الضحيّة في تصريح لإحدى وسائل الاعلام أنّ الجاني هددها وطلب منها الخروج لملاقاته، مشيرة إلى أنّه أقدم على إغتصاب "شيماء" والإعتداء عليها بسلاح أبيض على مستوى الرقبة وعروق رجليها وقام بحرقها وهي تنزف قبل وفاتها.
وعثر على جثة "شيماء" في محطة مهجورة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس (50 كلم شرق الجزائر العاصمة).
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