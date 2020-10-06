في لقاءٍ بين السراج وأردوغان / الإتفاق على عودة الشركات التركيّة لإستكمال المشاريع المتوقّفة في ليبيا

إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج مساء أمس الأحد في إسطنبول، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاجتماع الذي إستمر نحو ساعتين، بحث التعاون الأمني والعسكري وبالأخص في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم في هذا الشأن والموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر 2019، وفق بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.



من ناحية ثانية، إتفق الجانبان "على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لإستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، وإعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي" .

