رئيس وزراء إيطاليا يُعرب عن قلقه من ارتفاع حدة التوتر بين واشنطن وبكين

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن قلقه إزاء تصاعد حالة التوتر الراهنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



وقال كونتي، في تصريح أوردته وكالة أنباء "آكي"

الإيطالية اليوم الثلاثاء، "إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي دوامة تنافسية أخشى أن تتطور بشكل أكبر في المستقبل القريب".



وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخص واضح بشكل لا يصدق تجاه ما يحب وما يكره"، مضيفًا: "إذا كان ترامب لا يحب زعيمًا ما فإنه لا يخفي ذلك بل يوضحه على الفور".

