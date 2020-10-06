المعارضة تستولي علي قرغيزستان

في تصاعد للأحداث بعد إبطال نتيجة الانتخابات قامت المعارضة في قيرغيزستان اليوم الثلاثاء بالإعلان عن قيامها بالاستيلاء على السلطة في البلاد وذلك بعد سيطرتها على مبان حكومية في العاصمة بشكيك خلال احتجاجات على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفقا لسكاي نيوز.

هذا و قد قامت جماعات المعارضة بالسيطرة على عدد من المباني منها مقر رئيس البلدية و قامت بتعيين قائما بأعمال المدعي العام وقائدا لبشكيك على الرغم من أنه لم يتضح مدى القوة الفعلية التي تمارسها.

وأوردت تقارير إعلامية محلية إلى أن عددا من حكام الأقاليم قد قدموا استقالتهم وأن

مسيرات شعبية انطلقت في عدد من مراكز الأقاليم ومعظمها مناهض للحكومة.

إلا أنه قد تم مشاهدة سيارات محترقة في عدد من أحياء العاصمة بشكيك بعد أن سيطر المحتجون على المبنى الرئيسي للحكومة المعروف باسم "البيت الأبيض" والذي اندلعت فيه النار قبل أن تخمدها أجهزة الطوارئ.

وأفادت أنباء من قبل جهات حكومية بسقوط قتيلا و590 مصابا سقطوا في الاضطرابات أثناء الليل.

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وأعلنت المعارضة أنها أطلقت سراح الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف المسجون على خلفية اتهامات بالفساد وإنها تناقش بالفعل تشكيلة

حكومة مؤقتة.

واندلعت الاضطرابات في قيرغيزستان بعدما ألغت لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وقال الرئيس سورونباي جينبيكوف إن ثمة محاولة انقلاب في قرغيزستان التي تستضيف قاعدة جوية روسية ويوجد بها منجم ذهب كبير تديره كندا إلي جانب إصدراه لأوامر لقوات الأمن بألا تفتح النار في وجه المحتجين تحت أي ظرف.

وذلك لضمان سلامة المواطنين ومنع الاشتباكات والنهب وسط الاحتجاجات.

و وفقا لمراقبون غربيون فإن الانتخابات البرلمانية شهدت عمليات شراء أصوات وانتهت الانتخابات بفوز حزبين مناصرين لإقامة علاقات وثيقة مع روسيا.

وتقع قرغيزستان على الحدود مع الصين وهي حليف وثيق لروسيا ولطالما كانت ساحة للمنافسة الجيوسياسية بين موسكو وواشنطن وبكين. ولها تاريخ من الاضطرابات السياسية وأطاح التمرد باثنين من رؤائها خلال آخر 15.