خبراء يؤكدون حصول ترامب على مجموعة خاصة من الأدوية

صرح خبراء صحة أمريكيون، أن بعض العلاجات التي يحصل عليها الرئيس الأمريكى ،دونالد ترامب، ضد فيروس كورونا المستجد غير متاحة لمعظم المرضى الأمريكيين، و أشار الخبراء إلى أن ترامب قد يكون المريض الوحيد على هذا الكوكب الذي يحصل على هذه الأدوية، وفقا لسبوتنيك.

وتلقى ترامب قبل دخوله المستشفى علاجا تجريبيا مكونا من مزيج من الأجسام المضادة، قد يقلل من مستويات الفيروس

وأظهر نتائج واعدة في تجربة شملت 275 مريضا.

لكن العلاج لم يحصل بعد على الإذن لاستخدامه في حالات الطوارئ من هيئة الغذاء والدواء.

وقالت عالمة الأوبئة الدكتورة سيما ياسمين "هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. سيتلقى كل ما هو متاح من أدوية وعلاجات سواء كان مصرحا بها بموجب استخدام

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الطوارئ أم لا، وهذا ما حدث مع العلاج بالأجسام المضادة".

بجانب العلاج التجريبي بالأجسام المضادة، حصل ترامب أيضا على عقاري "ريمديسفير" و"ديكساميثازون"، ولم يحصل الأول على موافقة هيئة الغذاء والدواء لعلاج كورونا.

وأظهرت التجارب السريرية أن دورة العلاج لمدة خمسة أيام من "ريمديسفير" يمكنها أن تسرع وقت الشفاء لدى بعض المرضى.

يذكر أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، عقب أربعة أيام في المستشفى للعلاج من مرض "كوفيد - 19" الذي لم يشف منه بعد.