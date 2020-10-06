زيادة قياسية.. إيران تُسجل 4151 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيران اليوم الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد إذ أصيب 4151 شخصا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في الدولة الأكثر تضررا من الجائحة بالشرق الأوسط 479825 حالة. الأوسط 479825 حالة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 227 مريضا توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما Advertisements يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27419. يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27419. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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