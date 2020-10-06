الإمارات تُسجل 1061 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي تسجيل 1061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الإمارات إلى 100 ألف و794 إصابة.
وذكرت الصحة الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباءالإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 6 وفيات من تداعيات الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات جراء كورونا إلى 435 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 1146 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 90 ألفا و556 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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