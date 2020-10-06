طهران.. منظومة رادارية جديدة تنضم لشبكة الدفاع الجوي

أقيمت ، اليوم الثلاثاء، مراسم انضمام وحدتان جديدتان من المنظومة الرادارية بعيدة المدى "قدير" المصنعة من قبل القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، لشبكة الدفاع الجوي الراداري في إيران، وفقا لروسيا اليوم.

و حضر المراسم قائد مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، اللواء عبد الرحيم موسوي، وقائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زادة، وعدد من قادة ومسؤولي

القوات المسلحة.

ذكر أن المنظومة الرادارية "قدير" أزيح الستار عنها للمرة الأولى عام 2013 من قبل الحرس الثوري، وتم لغاية الآن نصب وتدشين 8 وحدات منها في مختلف أنحاء البلاد.

وتعد المنظومة الرادارية "قدير" من طراز الرادارات المصفوفة الممرحلة التي تضم عددا كبيرا من المرسلات والمستقبلات بصورة

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رباعية الأوجه، ومن دون الدوران والحركة الميكانيكية، وتغطي كل الزوايا، أي 360 درجة ويبلغ مداها 1000 كم.

ومن مميزات هذه المنظومة الكشف عن مختلف أنواع الطائرات الخفية (الشبح)، والقدرة على مواجهة الحرب الإلكترونية، وانخفاض الكلفة والإنتاج الوطني، ويتم تشغيلها من قبل 3 أفراد فقط.

وبلغت إيران مرحلة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الرادارات الكاشفة عن الطائرات الخفية، والقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية، وتأتي في المرتبة العاشرة ضمن الدول العشرين الرئيسية في العالم في مجال إنتاج الرادارات.