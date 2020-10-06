بوتين: خطر كورونا لم يتراجع.. ومُستعدون لكافة السيناريوهات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد السلطات في بلاده لأي سيناريو فيما يتعلق بتطور جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن تراجع خطر هذا الوباء.



وقال بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو مع رؤساء الكتل الحزبية البرلمانية، اليوم الثلاثاء:"إن تهديد الفيروس لم يزل قائما ولم يتراجع، ولكننا مستعدون لكل التطورات". وأضاف:" سنتخذ خطوات واضحة ومنسقة وسندعم مواطنينا ومؤسساتنا الاجتماعية ومنظومتنا الصحية"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذه الإجراءات والخطوات ستجد تفهما ودعما لدى جميع

الكتل الحزبية في مجلس الدوما (مجلس النواب).



وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين قد أكد اليوم أن الوضع مع فيروس "كورونا" المستجد يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم مع استمرار زيادة أعداد الإصابات.



وقال:" نحن نقترب من ذروة فصل الربيع، حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى اليوم 1000 شخص والحالات في ازدياد".

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وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة " كورونا" أعلن اليوم

عن ارتفاع وتيرة الإصابات بالفيروس التاجي ورصد 11615 إصابة جديدة، لتقترب من أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.



وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا ارتفع إلى مليون و237 ألفا و504 إصابات ، موضحا تسجيل 4082 إصابة جديدة في موسكو و347 إصابة في ضواحيها و411 حالة إصابة في مدينة سانت بطرسبورج خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.