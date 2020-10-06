دراسة: فشل عقار فيروس الإيدز في علاج كورونا

أشارت دراسة حديثة إلى أن تركيبة من دوائين مضادين للفيروسات تستخدم لعلاج فيروس "إتش.آي.في" المسبب لمرض الإيدز أثبتت عدم جدواها في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتقوم بذلك بتأكيد عدم نجاح نتائج تجربة عشوائية واسعة النطاق تم إجراءها على العقار، وفقًا لسكاي نيوز.

و وفقا لما قاله علماء بريطانيون كاوا قد شاركوا في تجربة التقييم العشوائي لعلاج كوفيد-19 المعروفة باسم "ريكفري" بجامعة أوكسفورد في يونيو بأن النتائج المؤقتة قد استبعدت بشكل مُقنع أي فائدة ذات مغزى

للدواء المكوّن من "لوبينافير" و"ريتونافير" و التي فشلت في خفض الوفيات بين المرضى الذين يتم نقلهم للمستشفى.

و أضاف العلماء أن النتائج تفيد بأن 23 في المئة ممن تناولوا الأدوية توفوا خلال 28 يوما من بدء العلاج و ذلك مقارنة بنسبة 22 في المئة ممن تلقوا الرعاية المعتادة علما أن التجربة اشتملت على 1616 مريضا تناولوا "لوبينافير" و"ريتونافير" و3242 تلقوا الرعاية المعتادة فقط.

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كذلك لم يخفض العلاج طول فترة إقامة المريض في المستشفى أو فرص وضعه على جهاز تنفس صناعي.

و وفقا للدراسة قال مارتن لاندراي الأستاذ بقسم نافيلد لصحة السكان بجامعة أوكسفورد والذي شارك في قيادة تجربة "ريكفري": "توضح نتائج هذه التجربة أنه علاج غير فعال للمرضى الذين يدخلون المستشفيات مصابين بكوفيد-19".

و يعد عقار "كاليترا" الذي تنتجه شركة "أبفي" هو خليط من عقاري "لوبينافير" و"ريتونافير" اللذين يستخدمان معا لعلاج فيروس"إتش.آي.في".

وكانت الشركة قد زادت من إنتاجها للعقار بينما كانت تحدد ما إذا كان مفيدا في علاج كوفيد-19 وأوقفت منظمة الصحة العالمية في يوليو تجربتها على تركيبة "لوبينافير" و"ريتونافير" بعدما فشلت في خفض الوفيات.