بومبيو : رئيس وزراء اليابان الجديد سيعزز تحالفنا الدائم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:14 مساءً - أشادت وزارة الخارجية الأمريكية ، بشخصية رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا .

في زيارة رسمية، أشاد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، برئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا ووصفه بأنه “قوة من أجل الخير”، قائلاً إنه يعتقد بأن سوجا سيعمل على تعزيز العلاقة بين واشنطن وطوكيو.

وفي حديثه في بداية اجتماعه مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في طوكيو، قال بومبيو إنه يتفق مع سوجا على أن حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادي هما أساس السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضاف الوزير الأميركي بأن “رئيس الوزراء سوجا قوة كبيرة من أجل الخير، وكان كذلك أيضا عندما كان كبير أمناء مجلس الوزراء”، مشيرا إلى منصب سوجا لأكثر من سبع سنوات في حكومة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، متابعاً أن “لدى الولايات المتحدة جميع الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بأنه سيعزز تحالفنا الدائم في دوره الجديد”.

مهمة صعبة

وسوجا، الذي حل محل آبي الشهر الماضي كرئيس للوزراء، يواجه مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على علاقات العمل مع الجارة الكبرى الصين ومطالب الولايات المتحدة باتخاذ موقف أكثر صرامة.

إلى ذلك، يزور بومبيو اليابان للمشاركة في مجموعة وزراء خارجية الولايات المتحدة، واليابان، وأستراليا، والهند.

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وتأتي زيارة بومبيو لليابان، وهي الأولى له إلى شرق آسيا منذ يوليو تموز 2019، في وقت تمر فيه العلاقات بين الولايات المتحدة ومنافستها الاستراتيجية الصين بأسوأ حالاتها منذ عقود، وبينما تتطلع واشنطن إلى تعزيز الدعم بين الحلفاء الآسيويين ضد بكين.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، التي التقت مع بومبيو في وقت سابق الثلاثاء، على تويتر إنها تحدثت معه عن “تعاوننا المستمر لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا”.

يوم في اليابان

واختصر بومبيو رحلته لتشمل يوما كاملا في اليابان فقط بعد إلغاء زيارات إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا عندما ثبتت إصابة الرئيس دونالد ترمب بفيروس كورونا ونقله إلى المستشفى.

فيما عاد ترمب منذ ذلك الحين إلى البيت الأبيض بعد إقامة في المستشفى لثلاث ليال تلقى فيها العلاج من الفيروس.

يذكر أن هناك خلافا بين واشنطن وبكين، أكبر اقتصادين في العالم، على مجموعة واسعة من القضايا بدأت من تعامل بكين مع فيروس كورونا إلى فرضها لقانون أمني جديد في هونغ كونغ وطموحاتها في بحر الصين الجنوبي.