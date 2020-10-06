لدعم التعليم عن بعد.. مجلس جهة الشمال يصادق على اتفاقية بقيمة 4 ملايين درهم لشراء العتاد المعلوماتي

صادق مجلس جهة الشمال، أمس الاثنين، في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر، على اتفاقية شراكة من أجل تمويل، وإنجاز مشروع اقتناء العتاد المعلوماتي لفائدة المؤسسات التعليمية بعمالة طنجة – أصيلة، بتكلفة إجمالية قيمتها 4 ملايين درهم.

وبحسب الاتفاقية المتعلقة بالمشروع، المزمع إنجازه، خلال سنة واحدة، فإن مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سيساهم بمليون درهم، بينما تتوزع باقي الالتزامات المالية بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (2.5 مليون درهم)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالات، وأقاليم الشمال (0.5 ألف درهم).

وبالإضافة إلى الشركاء المشار إليهم، تضم الاتفاقية كلا من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وتوضح الإتفاقية أن المشروع يهدف إلى توفير المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية بالمؤسسات التعليمية المستهدفة على مستوى عمالة طنجة – أصيلة، وكذا تسهيل برامج التعليم عن بعد، التي تسطرها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وسيساهم المشروع المذكور في الرفع من فعالية، وأداء المؤسسات التعليمية، وتحسين التعلمات، والنتائج المدرسية للتلاميذ، كما ستساهم في الجهود المبذولة قصد توفير تعليم عن بعد ذي جودة، خلال الظرفية الاستثنائية الحالية، المتسمة بتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.