أزيلال.. “خمسيني” يضع حدا لحياته بطريقة مؤلمة

أقدم خمسيني، ليلة أمس الاثنين/الثلاثاء، على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة داخل منزله في منطقة أيت أبلال، ضواحي أزيلال.

وحسب مصادر محلية، فإن جثة الهالك، الذي يبلغ من العمر 56 سنة، عثر عليها معلقة بواسطة حبل داخل منزله، حيث يعيش وحيدا، لأسباب لاتزال مجهولة، إلى حدود الساعة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن السلطات المحلية، والأمنية حلت في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات وفاة الهالك.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المركز الاستشفائي في بني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.