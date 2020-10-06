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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 مهاجرين وفقدان 12 قبالة سواحل جيبوتي أثناء عودتهم من اليمن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 6 أكتوبر 2020
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، مصرع 8 مهاجرين وفقدان 12 آخرين قبالة سواحل جيبوتي أثناء عودتهم من اليمن.
وذكرت المنظمة، في تغريدة على موقع التغريد العالمي "تويتر"، أن "8 مهاجرين على الأقل لقوا مصرعهم وفُقد 12 آخرون، بعد أن أجبرهم مهربون على النزول من قارب قبالة سواحل جيبوتي".
وتابعت المنظمة الدولية إن "المهاجرين كانوا متوجهين من اليمن إلى جيبوتي"، دون تحديد جنسياتهم
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