شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل أكبر قفزة يومية في عدد إصابات كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 سجلت ماليزيا اليوم الثلاثاء 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة.

Advertisements وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة أخرى بالمرض مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 141. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ماليزيا إلى 13504.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تسجل أكبر قفزة يومية في عدد إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.