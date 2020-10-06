شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات طبية متنقلة للهلال الإماراتي بالمخا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبية متنقلة للأهالي في عزلة الزهاري التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي.

واستقلبت العيادة عشرات الحالات المرضية من مختلف الفئات العمرية، وتمت معاينتهم وتقديم العلاجات المجانية للمرضى من النساء والأطفال وكبار السن. Advertisements وتقدم الأهالي بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما تقدمه من مساعدات إنسانية وإغاثية ودعمها السخي للسكان في مختلف مناطق ومدن الساحل الغربي. ويواصل الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلاً بهيئة الهلال الأحمر، جهوده الحثيثة والواسعة في مختلف الجوانب الإنسانية، ومنها تقديم المساعدات الطبية والعلاجية للسكان والنازحين في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المستشفيات والمراكز الصحية

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