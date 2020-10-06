شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأمة الكويتي: لو جائنا أمر تزكية ولي العهد غداً سنبايع الخميس والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم : استلمت مرسوما بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس

وأضاف : المرسوم الذي صدر الاسبوع الماضي بفض دور الانعقاد تلاه صدور مرسوم آخر بسحب المرسوم الأول موقع من قبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مباشرة بعد أداء سموه اليمين الدستورية، متابعاً : لقد تم توقيع المرسوم الآخر بتاريخ 30 سبتمبر الماضي أي قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المرسوم الأول، ما يؤكد سلامة النواحي الدستورية والقانونية والاجرائية.

واستطرد : سأوجه دعوتين إلى عقد جلستين خاصتين غدا الأربعاء الأولى ستعقد الساعة التاسعة صباحا لتأبين المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والثانية ستعقد الساعة الواحدة ظهرا لاستكمال القوانين والتقارير. وفيما يتعلق بالأمر الأميري بتزكية ولي العهد فذلك بيد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووفق الدستور فلدى سموه سنة لاختيار ولي العهد وفي حال قرر سموه إرسال الأمر الأميري يوم الغد سأوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بعد غد الخميس لمبايعة سمو ولي العهد.

وفي حال عدم وصول الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم الغد، فسيتم توجيه الدعوة بعد فض دور الانعقاد وفقا للاجراءات المتبعة من اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد.