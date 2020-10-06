شكرا لقرائتكم خبر عن المعارض الروسي نافالني: بوتين أصدر تعليمات بتسميمي والان نبدء بالتفاصيل

اتهم المعارض الروسي أليكسي نافالني ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضلوعه في تسميمه. وقال نافالني في مقابلة تلفزيونية إن روايته هي أن الجريمة ارتُكب بناء على تعليمات بوتين، وأضاف: "هل من الممكن شراء نوفيتشوك من المتجر؟"، مشيرا إلى أن دائرة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى هذه المادة السامة أقل بكثير من الذين بإمكانهم الوصول إلى مسدس.

ويرى نافالني أن هذه الحقيقة تُحد من دائرة الجناة المشتبه بهم، مضيفا أن إدعاء ذلك لا ينبع من الشعور بجنون العظمة، موضحا أنه لا توجد سوق سوداء للنوفيتشوك.