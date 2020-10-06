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ماليزيا تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا

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سجلت ماليزيا اليوم الثلاثاء 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل أربع حالات وفاة أخرى بالمرض مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 141.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ماليزيا إلى 13504.

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