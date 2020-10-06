شكرا لقرائتكم خبر عن 125 من مقاتلي طالبان ينضمون إلى عملية السلام الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل

انضم 125 مقاتل من حركة طالبان إلى عملية السلام في منطقة تشاركينت بإقليم بلخ شمالي البلاد وأوضح الجيش الأفغاني في بيان نقلته قناة طلوع نيوز الأفغانية اليوم، أن مقاتلي طالبان ألقوا أسلحتهم بعد جهود بذلها حاكم منطقة تشاركينت وشيوخ القبائل في المنطقة، فيما أعرب مسؤولون محليون عن أملهم في أن يساعد انضمام مقاتلي طالبان على تحسين الوضع الأمني في المنطقة.

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