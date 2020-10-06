زاخو يعزز صفوفه بمهاجم كولومبي

2020-10-06 | 14:13
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اعلن نادي زاخو الرياضي، تعاقده مع المهاجم الكولومبي ديفد كاستانيدا، لتعزيز صفوف فريق الكرة تحضيراً للدوري الممتاز.
وقال مشرف الفريق طه عبد الحكيم في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي زاخو أكمل إجراءات ضم المحترف الكولومبي ديفد كاستانيدا، لتعزيز الفريق في الموسم المقبل".
وأوضح أن "المهاجم يبلغ من العمر 25 عاماً وانضم للفريق قادماً من صفوف نادي باتريوتاس الكولومبي، حيث سيلتحق بمعسكر الفريق في تركيا".
ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.
وأوضح أن "المهاجم يبلغ من العمر 25 عاماً وانضم للفريق قادماً من صفوف نادي باتريوتاس الكولومبي، حيث سيلتحق بمعسكر الفريق في تركيا".
ومن المقرر ان ينطلق دوري الكرة الممتاز في الـ25 من شهر تشرين الأول الجاري.
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