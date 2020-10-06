قررت محافظة الديوانية، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وبعده.
وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ الديوانية زهير علي الشعلان قرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في محافظة الديوانية ليوم الأربعاء 2020/10/7 مع يوم الخميس العطلة الرسمية التي أعلنتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف أن تعطيل الدوام جاء مع ذكرى "أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وموظفي ديوان المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً وبعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.