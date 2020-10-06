الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً وبعده

قررت محافظة الديوانية، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد وبعده.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ الديوانية زهير علي الشعلان قرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في محافظة الديوانية ليوم الأربعاء 2020/10/7 مع يوم الخميس العطلة الرسمية التي أعلنتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أن تعطيل الدوام جاء مع ذكرى "أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وموظفي ديوان المحافظة".