تعطيل الدوام الرسمي غداً في البصرة

قررت محافظة البصرة، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في المحافظة. وقال المركز الإعلامي لديوان محافظة البصرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "حسب توجيهات المحافظ أسعد العيداني تقرر تعطيل الدوام يوم غدٍ الاربعاء تزامناً مع أربعينية الإمام الحسين عليه السلام". وأضاف أنه "تم استثناء الداوئر الأمنية والصحية والخدمية".

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