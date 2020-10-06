القبض على 'مهرب نفط' في الموصل

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الثلاثاء، القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلته في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته الخليج 365، انه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمعلومات الواردة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال بوجود شخص يروم الدخول لمدينة الموصل يستقل صهريجا يحمل منتوجا نفطيا دون أي موافقات رسمية، تم إلقاء القبض عليه في سيطرة الشهيد سبهان".



واضاف البيان انه "تم إيداع المتهم في التوقيف داخل احد مراكز شرطة النفط لعرضه على القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب".

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