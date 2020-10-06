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وحصل بنروز على جائزة "لاكتشافه أن تشكل الثقب الأسود هو يؤكد صحة النظرية النسبية العامة"، التي تحدث عنها أينشتاين، بينما حصل كل من جينزل وغيز على النصف الآخر من الجائزة لاكتشافهم "جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا" درب التبانة.
وتعتبر الأستاذة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أندريا غيز، رابع امرأة فقط تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، حيث منحت لأول امرأة قبل 55 عاما وآخر مرة في عام 2018.
وقالت غيز، في تصريح نقلته "سي إن إن": "اعتقد اليوم أنني أشعر بحماسة أكبر تجاه الجانب التعليمي من وظيفتي أكثر من أي وقت مضى".
وأضافت: "من المهم للغاية إقناع جيل الشباب بأن قدرتهم على التساؤل وقدرتهم على التفكير، هي فقط ضرورية لمستقبل العالم."
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم امرأة.. ثلاثة علماء في مجال 'الثقب الأسود' يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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