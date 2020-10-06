بينهم امرأة.. ثلاثة علماء في مجال 'الثقب الأسود' يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

منحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، بالمناصفة بين العالم روجر بنروز والعالمين رينهارد جينزل وأندريا غيز، لاكتشافهم أحد أعظم "أسرار الكون"، التي تتعلق بالثقوب السوداء.

وحصل بنروز على جائزة "لاكتشافه أن تشكل الثقب الأسود هو يؤكد صحة النظرية النسبية العامة"، التي تحدث عنها أينشتاين، بينما حصل كل من جينزل وغيز على النصف الآخر من الجائزة لاكتشافهم "جسم مدمج فائق الكتلة في مركز مجرتنا" درب التبانة.

وتعتبر الأستاذة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أندريا غيز، رابع امرأة فقط تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، حيث منحت لأول امرأة قبل 55 عاما وآخر مرة في عام 2018.

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وقالت غيز، في تصريح نقلته "سي إن إن": "اعتقد اليوم أنني أشعر بحماسة أكبر تجاه الجانب التعليمي من وظيفتي أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "من المهم للغاية إقناع جيل الشباب بأن قدرتهم على التساؤل وقدرتهم على التفكير، هي فقط ضرورية لمستقبل العالم."