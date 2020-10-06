الخارجية المصرية تفقد النسر

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الخارجية فقدت "ختم النسر" الخاص بها وهو البصمة المعتمدة في البلاد والتي بمقتضاها تعطى الصبغة الرسمية على المكاتبات الصادرة من الوزارة وكذلك التعاملات بين الجهات المختلفة سواء داخليا أو خارجيا.



ووفق ما أوردته صحيفة الوطن المصرية فإن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية أفادت بفقدان البصمة رقم 13533 والخاصة بخاتم شعار الجمهورية (شكل طائر النسر)، والمعنية بتوثيق بيانات المصريين.

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وجاء ذلك في إعلان نشر في إحدى الصحف الحكومية ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة، والذي يأتي كإجراء قانوني للتمكن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود.



