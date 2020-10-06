طائرة إماراتية تتجه إلى السودان وعلى متنها 100 طن من مواد الإغاثة العاجلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي غادرت طائرة إغاثة إلى جمهورية السودان وعلى متنها 100 طن من مواد الإغاثة العاجلة.



ورافق الطائرة وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برئاسة صالح زاهر صالح مدير المؤسسة وعضوية صالح علي عبدالرحمن مسئول العلاقات الخارجية بالمؤسسة لتقديم المساعدات اللازمة لمتضرري الفيضانات في المناطق المتأثرة في عدة أنحاء من هذا البلد الشقيق وكان عند إقلاع الطائرة في مطار دبي الدولي سعادة إبراهيم بوملحه مستشار سمو حاكم دبي للشئون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسعادة غانم أحمد يحيى القنصل العام بالإنابة لجمهورية السودان بدبي والإمارات الشمالية والمستشار النذير قاسم المستشار الثقافي بالقنصلية.

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وصرح المستشار إبراهيم بوملحه أن طائرة المساعدات التي أرسلتها المؤسسة لإغاثة متضرري الفيضانات بالسودان الشقيق تأتي في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية لمساعدة المتضررين من آثار الفيضانات في عدد من المناطق السودانية تلبيةً لإحتياجات المتضررين الذين يعانون نتيجة لتأثر البنية التحتية لمناطقهم جراء تعرض أجزاء واسعة للفيضانات أدت إلى إنهيار المساكن وتشريد المواطنين مع حدوث خسائر في الأرواح والحيوانات والمزارع .

وقال بوملحه أنه تم التعاون مع الجناح الجوي بدبي بتوفير طائرة إغاثة بلغت حمولتها 100 طن تحمل مواد إغاثية تحتوي على 55 طن من الدقيق و 20 طن من حليب البودرة بالإضافة إلى 15 طن من الملابس المتنوعة، واحتوت حمولة الطائرة كذلك على 10 طن من المبيدات الحشرية مع المضخات لمكافحة انتشار الأوبئة بعد انحسار مياه الفيضانات.

وأضاف بوملحه أن هذه المواد الإغاثية ستوزع في السودان بالتعاون والإشراف مع سفارة دولة الإمارات بالخرطوم والجهات الرسمية السودانية في عدد من المناطق السودانية التي تعد أكثر تضرراً من الفيضانات، لافتاً الى صعوبة الأوضاع هناك حيث أدت السيول الى جرف واقتلاع الآلاف من الأشجار المثمرة والمزارع التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم وهُدمت البيوت وتأثر من ذلك الآلاف من الأسر.

من جهته قدم سعادة غانم أحمد يحيى القنصل العام بالإنابة لجمهورية السودان بدبي والإمارات الشمالية الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على توجيهاته الكريمة لإغاثة منكوبي الفيضانات، كما تقدم القنصل بالشكر لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على ما ظلت تقدمه من دعم ومساندة للشعب السوداني وتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية في السودان شملت الكثير من برامج الإغاثة في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن طائرة الإغاثة هذه تعبر عن عمق العلاقات الطيبة بين الدولتين والشعبين الإماراتي والسوداني، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشعب السوداني سيذكر بكل فخر وامتنان ما قدمته المؤسسة من مساعدات كان لها الأثر البالغ في دعمهم ومساندتهم أثناء الكوارث الطبيعية.