شكرا لقرائتكم شاهد انفجارا ضخما يهز مدينة الباب.. ومقتل 14 شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - هز انفجار ضخم الثلاثاء مدينة الباب في شمال سوريا، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى.
وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة بالقرب من "كراجات" مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي.
وأشار إلى وقوع 14 قتيلا معظمهم من المدنيين، في وصل عدد الجرحى إلى 40، مرجحاً ارتفاع أعداد القتلى لوجود حالات حرجة بين الجرحى بالإضافة لوجود مفقودين.
وتداول عدد من الناشطين السوريين مقاطع مصورة تظهر حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع قرب “مسجد عثمان” وسط المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد انفجارا ضخما يهز مدينة الباب.. ومقتل 14 شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.