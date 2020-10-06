شكرا لقرائتكم شاهد انفجارا ضخما يهز مدينة الباب.. ومقتل 14 شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هز انفجار ضخم الثلاثاء مدينة الباب في شمال سوريا، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وفي التفاصيل، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة بالقرب من "كراجات" مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي.

وأشار إلى وقوع 14 قتيلا معظمهم من المدنيين، في وصل عدد الجرحى إلى 40، مرجحاً ارتفاع أعداد القتلى لوجود حالات حرجة بين الجرحى بالإضافة لوجود مفقودين.

وتداول عدد من الناشطين السوريين مقاطع مصورة تظهر حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار الذي وقع قرب “مسجد عثمان” وسط المدينة.

