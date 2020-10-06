شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للوافدين التصويت بغير لجانهم بانتخابات النواب؟ الوطنية للانتخابات ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل قطار انتخابات مجلس النواب، رحلاته ومحطاته الزمنية لحين انتهاء المعركة بحسم أسماء الأعضاء الجدد للدورة التشريعية 2021، وتأتى محطة التصويت لتكون هى أبرز وأهم محطة فى ذلك الصدد ، ويجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

بينما في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، ويجرى التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة أولى 1 نوفمبر، ونتيجة المرحلة الثانية 15 نوفمبر.

ومن ضمن التساؤلات التى تورد فى هذا الشأن، هل يمكن للناخب التصويت فى غير لجنته الانتخابية، ونرصد فى ذلك ما ردت عليه الهيئة الوطنية للانتخابات فى هذا الصدد :

- غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.

- كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

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- تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط.

- والتى يسمح فيها للوافدين التصويت في غير محل إقامته بأي لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

- تم إتاحة التصويت على مدار يومين حتى يكون أمام الناخب فرصة للتوجه للجنته الانتخابية.