هولندا: إطلاق النار على مسلح وضبط شخص بمطار سخيبول

محمد اسماعيل - القاهرة - امستردام- أ ش أ:
أعلنت الشرطة في هولندا، الثلاثاء، إطلاق النار على مسلح وإلقاء القبض على شخص آخر بمطار سخيبول، موضحة أنها لا تعتقد بوجود دافع إرهابي خلف الحادث.
وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق النار على ساق شخص مسلح بسكين ليل الإثنين بعدما تجاهل نداءات الشرطة بإلقاء السكين بصالة المغادرة في مطار سخيبول، حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.
وأوضحت الشرطة عبر تويتر أن المسلح (27 عاما) تنزاني الجنسية "وكان قد تسبب في مشكلات سابقا"، مضيفة أن التحقيقات مستمرة وأنه لا يعتقد بوجود دافع إرهابي.
ونُقِل المشتبه به لتلقي العلاج فيما لم يتسبب الحادث في وقوع إصابات أخرى، ويقل الزحام بشكل كبير في المطار حاليا نظرا للقيود المفروضة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
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