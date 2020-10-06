ضبط المتهمين بسرقة 17 تابلت وحاسب آلي من مدرسة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهمين بسرقة أجهزة تابلت وحاسب آلي من داخل في بني سويف وإعادة المسروقات.
تلقى مركز شرطة الفشن بلاغا بسرقة (15 جهاز تابلت - 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - جهاز لاب توب) من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة المركز.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف أسفرت جهوده عن أن يالواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، عاطل – سبق اتهامهما في عدد من القضايا الجنائية - مقيمان بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، حيث قاما بالتوجه إلى المدرسة مستقلين مركبة توك توك "ملك المتهم الأول" والدلوف لداخلها وكسر باب غرفة الحاسب الآلي بالمدرسة والاستيلاء على المسروقات.
وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.
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